Завод по выпуску минеральной ваты успешно работает в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области растёт производство технологичных строительных материалов. Большая востребованность связана с ориентацией на энергосберегающие технологии и постепенный переход к «зеленой» экономике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Регион имеет большой опыт реализации подобных проектов. В Ерементауском и Целиноградском районе реализовано несколько инвестиционных проектов по строительству ветровых электрических станций. Реализуется крупнейший проект в Аршалынском районе мощностью до 100 МВт, сообщает управление внутренней политики.

В городе Макинске Акмолинской области, благодаря государственной поддержке, возобновил свою деятельность завод по выпуску минеральной ваты, технологичного продукта, который уже обрел популярность не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

«Мы поставляем наш продукт в основном в регионы Казахстана. С недавнего времени ведется работа на экспорт продукции в страны Средней Азии, это Кыргызстан, Узбекистан и другие страны», - отметил генеральный директор предприятия Манатбек Бахтыбаев.

Со слов руководителя предприятия, на заводе трудится порядка 170 человек. Большая часть персонала это местные жители. На данном этапе производственная мощность составляет две тысячи тонн готовой продукции в месяц с последующим увеличением до трёх тысяч тонн.