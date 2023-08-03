Завод по утилизации медотходов оштрафовали карагандинские экологи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на завод по утилизации медицинских отходов представители департамента экологии наложили два штрафа. Как стало известно, предприятие использовало неисправное оборудование для очистки выбросов. В следствии чего едкий дым распространялся на близлежащие дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Деятельностью данного завода пару месяцев назад заинтересовались представители партии «Байтақ» и депутат Карагандинского городского маслихата Мурат Кудеринов. Они заявили, что намерены провести мониторинговую работу по деятельности ТОО «Олжас» и требовали проведения проверки уполномоченных органов.

«Данное предприятие на протяжении долгого времени работает по утилизации (сжигание) медицинских отходов, заключая госдоговора с медицинскими учреждениями не предполагая о том, что их деятельность влечет вред окружающей среде. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» намерена бороться и поднять вопросы, которые упущены нормами госконтроля на законодательной основе или из-за бездействия государственных органов, которые обязаны вести учет и правильность утилизации медицинских отходов. В этой связи подано обращение в контролирующие органы с просьбой проверить соблюдение требования экологического кодекса и санитарно-эпидемиологических норм законодательства РК», - написали у себя на странице Facebook партия «Байтақ».

После этого заявления Департамент экологии провел мониторинг данного ТОО. По результатам проверки карагандинские экологи наложили два штрафа на ТОО «Олжас» за использование неисправного оборудования для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Департаментом экологии по Карагандинской области на основании обращения гражданина Кудеринова М.Т. была проведена внеплановая проверка с 23.05.2023г. по 29.05.2023г. в отношении ТОО «Олжас», который находится по адресу г. Караганда, район Алихана Бокейхана, улица Старогородская 44/4. По итогам проверки в отношении юридического лица наложены 2 штрафа на общую сумму 310 500 тенге за использование неисправного оборудования для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также за накопление к прилегающей территории предприятия не до конца утилизированных остатков медицинских отходов (по п. 4 ст. 207, ст. 319, 320 ЭК РК, что усматривает признак административного правонарушения по ч. 1 ст. 331 и ч. 3 ст. 344 КоАП)», - сообщили в ведомстве.

Однако, предписание экологов данное предприятие не исполнило. В связи с чем в отношении ТОО «Олжас» была проведена вторая внеплановая проверка по исполнению предписания. Как выяснилось, на момент второй проверки устранение нарушений было выполнено не в полном объеме.

«За неисполнение ранее выданного предписания составлен протокол 00095 от 25.07.2023г. по ч.3 ст. 462 КоАП и материалы были направлены в Специализированный межрайонный административный суд. Вместе с тем, Департаментом экологии по Карагандинской области материалы проверок направлены в Специализированный межрайонный экономический суд для приостановления деятельности в части эксплуатации печи-инсинератора ТОО «Олжас» до устранения выявленных нарушений», добавили в Департаменте экологии.