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    16:43, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Завод по производству вакцин в Жамбылской области работает в тестовом режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завод по производству вакцин в Жамбылской области работает в тестовом режиме. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В тестовом режиме завод уже работает два месяца. В июле начаты валидационные процессы - изучение на соответствие технических спецификаций всех узлов, процессов, происходящих на заводе. Все, что закупили и установили, должно соответствовать техническим характеристикам. Этот процесс долгий, необходимо, чтобы смогли успешно пройти международную сертификацию. Национальный сертификат GMP нами получен, осталось получить международный», – сказала К. Закарья.

    По ее словам, валидационные процессы могут быть завершены в течение ближайших двух недель. Международная сертификация GMP ожидается в конце текущего года. Сертификат GMP выдается на три года с ежегодной инспекцией на соответствие выданному сертификату.

    В отношении планируемых объемов производства на новом заводе гендиректор Института отметила, что проектная мощность предприятия составляет 60 миллионов доз вакцины в год. Чтобы загрузить завод на полную мощность, необходимы заказы от Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства.

    Международная сертификация GMP (Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика) – международный стандарт, определяющий требования к производству лекарственных препаратов, БАДов, пищевых добавок и некоторых продуктов питания. В международный стандарт GMP включены все требования, которым должно отвечать предприятие-производитель.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Жамбылская область
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