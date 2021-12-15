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    Завод по производству семян запустили в СКО

    15 Декабря 2021, 11:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Есильском районе Северо-Казахстанской области запустили завод по производству семян сельскохозяйственных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об открытии предприятия рассказал аким области Кумар Аксакалов. Стоимость инвестиционного проекта составила один миллиард тенге. Завод будет выпускать 60 тысяч тонн семян в год.

    «Новое предприятие позволит значительно улучшить семенной фонд, обеспечит аграриев высококачественными семенами. Благодаря высокотехнологичному оборудованию появилась возможность совершенствовать посевные качества семян не только по зерновой группе, но и по масличным культурам. Повысится урожайность. Возрастет процент сортообновления по области. Если хочешь получить результат в полеводстве, то нужно начинать с подготовки семян. Чистые и калиброванные семена дают хороший урожай. Такая современная система очистки семян теперь доступна и североказахстанским аграриям», - написал К. Аксакалов.

    Напомним, ранее глава региона сообщил об открытии новой молочной фермы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Сельское хозяйство
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