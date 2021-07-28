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Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области

28 Июля 2021 18:02
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Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что в Жамбылской области запустили завод по производству казахстанской вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе брифинга в СЦК журналисты уточнили, запущен ли завод по производству отечественной вакцины в Жамбылской области, так как ранее сообщалось о произведенных 600 тысяч доз QazVac.

«Мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную производственную мощность – 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах», - ранее сообщил Алексей Цой.

«Да, действительно, это означает, что завод запущен. Он получил сертификат GMP и сейчас на этом заводе выпущена уже производственная серия (…). Это первая партия в объеме 600 тысяч доз», - ответил министр здравоохранения.

Как ранее заявил глава Минздрава, 600 тысяч доз находятся на этапе проверки на безопасность.


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#Жамбылская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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