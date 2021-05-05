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    11:53, 05 Май 2021 | GMT +6

    Завод по производству QazVac сможет обеспечивать около 60 млн доз в год - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области сможет нам обеспечивать около 60 млн доз казахстанской вакцины QazVac в год. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин спросил министра здравоохранения, когда и в каких объемах отечественная вакцина QazVac станет доступна.

    «Согласно заявленных поставок, мы ожидаем, что 50 тысяч доз казахстанской вакцины на площадке НИИ проблем биологической безопасности мы будем ежемесячно получать с ростом до 100 тысяч через месяц. В дальнейшем, когда запустится площадка в Жамбылской области, завод сможет нам обеспечивать около 60 млн доз в год. Ориентировочно конец года, потому что нам для того, чтобы провести инспекцию по GMP, требуется полноценный запуск производства и производство опытной партии. После этого мы можем оценить производство и запустить к выпуску», - рассказал Алексей Цой.

    Напомним, ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратился к представителям Правительства с вопросом, кто несет ответственность за завод по производству казахстанской вакцины, строящийся в Жамбылской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Парламент Другие государственные органы QazCovid-in Мажилис Минздрав РК
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