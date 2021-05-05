Завод по производству QazVac сможет обеспечивать около 60 млн доз в год - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области сможет нам обеспечивать около 60 млн доз казахстанской вакцины QazVac в год. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин спросил министра здравоохранения, когда и в каких объемах отечественная вакцина QazVac станет доступна.

«Согласно заявленных поставок, мы ожидаем, что 50 тысяч доз казахстанской вакцины на площадке НИИ проблем биологической безопасности мы будем ежемесячно получать с ростом до 100 тысяч через месяц. В дальнейшем, когда запустится площадка в Жамбылской области, завод сможет нам обеспечивать около 60 млн доз в год. Ориентировочно конец года, потому что нам для того, чтобы провести инспекцию по GMP, требуется полноценный запуск производства и производство опытной партии. После этого мы можем оценить производство и запустить к выпуску», - рассказал Алексей Цой.

Напомним, ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин обратился к представителям Правительства с вопросом, кто несет ответственность за завод по производству казахстанской вакцины, строящийся в Жамбылской области.