Завод по производству полипропилена заработает в 2022 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уже введен завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тысяч тонн и полипропилена мощностью 81 тысяч тонн в городе Шымкенте. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год (ТОО «КРI», Атырауская область). Кроме этого, в нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов, в частности по производству полиэтилена», - сообщил министр энергетики на заседании Правительства.

Как отметил глава ведомства, по проекту полиэтилен на сегодня подписаны соглашения по базовым условиям сотрудничества со стратегическим инвестором.

По проекту бутадиен в мае месяце текущего года подписано Соглашение о совместной реализации проекта с ПАО «Татнефть» в качестве стратегического партнёра. Ведется разработка ТЭО проекта.

«Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 8,6 млрд долларов США инвестиций», - отметил Магзум Мирзагалиев.