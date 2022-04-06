Завод по производству офисной бумаги в Нур-Султане приостановил работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завод по производству офисной бумаги Goida.kz в Нур-Султане временно приостановил свою работу из-за дефицита сырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании, завод запустился в 2020 году с производственной мощностью 150-200 тысяч пачек в месяц. В настоящее время на заводе работают 20 человек. В связи с приостановкой работы половина из них ушли в отпуск без содержания. Руководители считают, что ситуация временная, она стабилизируется уже в мае, и завод возобновит свою деятельность.

Сейчас предприятие работает на 25% от полной производственной мощности и производит 50-75 тысяч пачек офисной бумаги. Пока компания не занимается розничной торговлей, а участвует в тендерах и госзакупках. Основные клиенты – государственные учреждения, национальные компании, компании квазигосударственного сектора.

В ближайших планах – увеличение мощностей, вхождение в список участников СЭЗ на территории столицы и выход в розницу. Компания ведет работу по оформлению кредитной линии для пополнения оборотных средств, чтобы увеличить мощность. Также подала заявку на включение в список участников СЭЗ, которая находится на рассмотрении в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Помимо этого, в компании рассматривают другие варианты по завозу сырья, кроме России, которая является основным поставщиком. Это Китай и Индия.

«В Казахстане целлюлозно-бумажных комбинатов нет, сырье для бумаги – это целлюлоза, она изготавливается из древесины. Основное производство – лесные районы России, там сосредоточены целлюлозно-бумажные заводы. Также берем сырье из Финляндии», - рассказали в компании корреспонденту МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что к марту 2022 года цены за пачку офисной бумаги формата А4 на рынке Казахстана выросли в среднем на 67%. В Казахстане работают два завода по резке и упаковке офисной бумаги. В прошлом году предприятия произвели 600 тысяч пачек бумаги А4, что составляет 5% от всего объема потребления на внутреннем рынке.

«ТОО «Qagaz Ordasy» имеет производственную мощность 3 млн пачек бумаги А4 в год, «Goida.kz» - 3,6 млн. Основная часть сырья в виде бумажных рулонов для резки и упаковки офисной бумаги производится в РФ и Финляндии. Однако российские заводы не продают бумажные рулоны этим компаниям напрямую, а реализуют их через своих представителей в Казахстане (ТОО «Литан» и «Резервснаб Плюс»), тем самым ограничивая продажи.

Фото:open4business.com.ua