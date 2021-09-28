Завод по производству монтажной пены запустят в Актюбинской области в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о региональных проектах в сфере индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональные проекты Карты индустриализации сосредоточены в пяти областях нашей страны по двум основным направлениям. В сфере переработки нефти и газа - 6 проектов на сумму 113 млрд тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Из них четыре проекта на сумму 7,9 млрд тенге реализуются в Актюбинской области, это проекты по производству нефтехимических реагентов, монтажной пены, минеральной ваты, а также переработки попутного газа.

«Данные проекты завершатся уже в текущем году и позволят создать более 300 новых рабочих мест», - заключил министр.

Второе направление, по его словам, – это возобновляемые источники энергии.