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Завод по производству минеральной воды запустят в ВКО

15 Июля 2021, 12:37
Завод по производству минеральной воды запустят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – К 30-летию независимости РК в Зайсанском районе ВКО готовят к запуску завод, объем производства которого составит 27 млн литров минеральной воды в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

Планируется, что реализовывать свою продукцию предприятие будет не только на территории области, но и республики.

«Согласно плану развития приграничных территорий, в Зайсанском районе в сфере предпринимательства реализованы четыре мероприятия на сумму 190 млн тенге. Одним из серьезных проектов является строительство завода «Арна Минералз», планируем запустить его к 30-летию независимости республики Казахстан», - рассказал аким Зайсанскорго района Серик Зайнулдин.

На данный момент в агропромышленной сфере района реализуется девять проектов на сумму 309 млн тенге.


Восточно-Казахстанская область   Промышленность  
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