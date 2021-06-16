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    15:44, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области может запуститься к осени

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда запустится завод по производству казахстанской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой. На сегодня на заводе завершены пуско-наладочные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ожидаем, что в ближайшее время - буквально август-сентябрь. Пуско-наладочные работы завершены, сейчас идет валидация оборудования и, по информации акимата Жамбылской области, сейчас проходят все регламентные процедуры. Мы думаем, что к осени тот завод должен запуститься и поэтапно будет расширять свои мощности», - сообщил Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    Напомним, что накануне ход строительства объекта прокомментировал и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Сообщалось, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены, оборудования завезены почти на 100%.

    Как отмечал ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой, завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области сможет обеспечивать около 60 млн доз казахстанской вакцины QazVac в год.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Жамбылская область
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