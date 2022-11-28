Завод по производству бутадиена построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау началось строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии на участке Карабатан началась реализация совместного казахстанско-российского проекта «Производство бутадиена и его производных». Срок завершения строительства 2025 год. Здесь планируют производить пять различных видов продукции:

- стирол-бутадиен- стирол (каучук, который применяется в дорожном строительстве, изготовлении клея, пластика);

- дивинил-стирольный синтетический каучук (каучук, применяемый в шинной промышленности, часть которого планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области);

- бутадиен (применяется для производства синтетических каучуков);

- изобутан- изобутиленовая фракция (предназначена для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата);

- метил-трет- бутиловый эфир (присадка для повышения октанового числа бензина).

«Между ТОО «Бутадиен» и ТОО «Тенгизшевройл» был подписан Договор о купле-продаже бутана. Ежегодный объем поставки будет составлять 380 тысяч тонн бутана. Проект «Производство бутадиена и его производных» реализуется в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденного постановлением правительства», - сообщили в ТОО «Бутадиен».

Проект расположен на территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии в РК на участке Карабатан в 43 км от города Атырау. Реализация проекта позволит создать более 2 тысяч рабочих мест в период строительства и 700 рабочих мест в период эксплуатации.