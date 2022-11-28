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    06:30, 28 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Завод по производству бутадиена построят в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау началось строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии на участке Карабатан началась реализация совместного казахстанско-российского проекта «Производство бутадиена и его производных». Срок завершения строительства 2025 год. Здесь планируют производить пять различных видов продукции:

    - стирол-бутадиен-стирол (каучук, который применяется в дорожном строительстве, изготовлении клея, пластика);

    - дивинил-стирольный синтетический каучук (каучук, применяемый в шинной промышленности, часть которого планируется поставлять на шинный завод в Карагандинской области);

    - бутадиен (применяется для производства синтетических каучуков);

    - изобутан-изобутиленовая фракция (предназначена для производства метил-трет-бутилового эфира, бутил-каучука, изопрена и алкилата);

    - метил-трет-бутиловый эфир (присадка для повышения октанового числа бензина).

    «Между ТОО «Бутадиен» и ТОО «Тенгизшевройл» был подписан Договор о купле-продаже бутана. Ежегодный объем поставки будет составлять 380 тысяч тонн бутана. Проект «Производство бутадиена и его производных» реализуется в рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденного постановлением правительства», - сообщили в ТОО «Бутадиен».
    Проект расположен на территории специальной экономической зоны по развитию нефтехимии в РК на участке Карабатан в 43 км от города Атырау. Реализация проекта позволит создать более 2 тысяч рабочих мест в период строительства и 700 рабочих мест в период эксплуатации.

    Фото kmg.kz
    Теги:
    Атырауская область Экономика Нефть Промышленность Атырау для mail.ru
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