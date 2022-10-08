Завод по производству безалкогольных напитков планируют запустить в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Директор казахстанского отделения турецкой компании Coca-Cola İçecek Мустафа Белтекин приехал в Шымкент с рабочим визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

Он встретился с акимом города Муратом Айтеновым, заместителем директора департамента сервисной поддержки АО «НК «KAZAKH INVEST» - представителем по взаимодействию с государственными органами и общественностью Маратом Есеновым и региональным представителем национальной компании Сагынжаном Сырымулы. В рамках встречи обсуждался проект по строительству завода по производству безалкогольных напитков.

Планируется, что реализация проекта с производственной мощностью 262 млн литров в год, создаст более 100 рабочих мест. Завод будет построен на территории новой индустриальной зоны «Жулдыз».

На встрече Мурат Айтенов сообщил о потенциале и возможностях третьего мегаполиса, отметив, что в городе есть все условия для открытия завода на этой территории.

«В этом году в нашем городе открывается новая индустриальная зона «Жулдыз», на территории которой я предлагаю вам реализовать свой проект. Уверен, что сегодняшняя встреча не только будет способствовать двустороннему сотрудничеству, но и станет предпосылкой для реализации нового инвестиционного проекта в Шымкенте», - заявил аким мегаполиса.