Завод по производству башен ветроустановок для строительства ВЭС построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область обладает высоким потенциалом развития индустрии возобновляемых источников энергии. Регион имеет для этого идеальные условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что первая в Казахстане промышленная ветроэлектростанция была запущена именно в Жамбылской области, на горном перевале Музбель в Кордайском районе. Жамбылский регион обладает значительными ветроэнергетическими ресурсами - в Кордайском, Таласском, Сарысуском районах среднегодовая скорость постоянных ветров достигает семи и более метров в секунду.

С представителями китайской корпорации SPIC, занимающейся строительством ВЭС, встретился аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось, в 2021 году в Сарысуском районе компания SPIC запустила в эксплуатацию Жанатасскую ветровую электростанцию стоимостью порядка 67 млрд тенге. Мощность этой ВЭС в 350 млн кВт/ч в год позволяет не только обеспечить электричеством весь район, но и повысить эффективность работы местных горнодобывающих предприятий.

В 2024 году в Сарысуском районе ожидается введение компанией в эксплуатацию Шокпарской ветровой электростанции мощностью 100 МВт.

В ходе встречи было отмечено, что компания SPIC собирается применить свой успешный опыт в электроэнергетической отрасли на других объектах и построить крупные электростанции на территории Жамбылской области.

Инвесторы отметили, что есть все возможности для строительства новой ветровой электростанции мощностью до 600 МВт.

Помимо этого, партнер корпорации - компания SANY Renewable Energy предлагает построить завод по производству башен ветроустановок. Проектная мощность - 200 комплектов башен в год. Общий объем инвестиций – 23,6 млрд тенге. Планируется создание 160 новых рабочих мест.

«В рамках исполнения поручений Главы государства проводится системная работа по развитию зеленой энергетики. Успешная реализация проектов по возобновляемым источникам энергии позволила Жамбылской области выйти в лидеры. Оказывая поддержку инвесторам, мы ежегодно увеличиваем количество объектов ВИЭ», - отметил глава региона.

Нуржан Нуржигитов поручил ответственным лицам детально изучить проекты, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Как сообщалось, проект строительства французской компанией Total Eren ВЭС мощностью 1 ГВт готовится к реализации в Мойынкумском районе. В ноябре 2022 года в Париже в ходе визита Главы государства во Францию было подписано соглашение о строительстве ветропарка в Казахстане. В Жамбылской области предполагается введение в эксплуатацию ВЭС в 2026 - 27 годах.

Уникальность казахстанского проекта ветропарка заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.

В настоящее время на территории Жамбылской области насчитывается 18 объектов ВИЭ, ими вырабатывается 437,8 МВт электроэнергии в год. Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции общей стоимостью 5,4 млрд тенге. По этому показателю Жамбылская область лидирует среди регионов страны.

Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области