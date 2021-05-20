Завод по незаконному производству водки выявлен в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено 10 300 литров незаконного производства водки. Водку производили на заводе в Карасайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

«19 мая текущего года Департаментом государственных доходов по Алматинской области совместно со Службой экономических расследований Алматинской области выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции (водки)», - проинформировали в пресс-службе комитета.

На заводе, расположенном в Карасайском районе было выявлено незаконное производство водки под маркой «Наша Водка» в количестве 14 000 бутылок (по 0,5 л.), а также спиртосодержащая продукция в объеме 3 300 литров в пластиковой емкости для розлива алкогольной продукции.