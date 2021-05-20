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Завод по незаконному производству водки выявлен в Алматинской области

20 Мая 2021 17:24
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Завод по незаконному производству водки выявлен в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлено 10 300 литров незаконного производства водки. Водку производили на заводе в Карасайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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«19 мая текущего года Департаментом государственных доходов по Алматинской области совместно со Службой экономических расследований Алматинской области выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции (водки)», - проинформировали в пресс-службе комитета.

На заводе, расположенном в Карасайском районе было выявлено незаконное производство водки под маркой «Наша Водка» в количестве 14 000 бутылок (по 0,5 л.), а также спиртосодержащая продукция в объеме 3 300 литров в пластиковой емкости для розлива алкогольной продукции.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Минфин РК   #Регионы  
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