Завод по глубокой переработке нефти планируют построить в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алибека Куантырова, комплексный план развития Западно-Казахстанской области состоит из 116 мероприятий на общую сумму 2,6 трлн тенге.

«В сфере промышленности и предпринимательства запланировано создание индустриальной зоны, строительство литейного производства, завода по глубокой переработке нефти и цементного завода. В сфере сельского хозяйства предусмотрено строительство двух теплиц, 25 откормочных площадок, 10 молочно-товарных ферм, создание четырех садковых рыбоводных хозяйств, восстановление и расширение площадей орошаемых земель», - сказал министр национальной экономики во время заседания Правительства.

Также, как отметил министр, планируется строительство и реконструкция 1211 км сетей водоснабжения и водоотведения, 46,2 км сетей теплоснабжения и 2051 км электросетей, реконструкция 29,7 км газопровода «Ростоши-Тайпак», а также строительство в городе Уральске автоматизированной газораспределительной станции.

«Кроме того, будет проведен ремонт и реконструкция 1842 км автодорог, модернизация международного аэропорта города Уральска. Также будут построены поликлиника, кардиологический центр, 74 школы, общежитие на 650 мест для студентов и реабилитационный центр на 150 койко-мест. Для обеспечения гражданской защиты предусмотрено строительство трех пожарных депо, берегоукрепительные работы реки Урал», - доложил Алибек Куантыров.

В результате реализации комплексного плана Западно-Казахстанской области, как отметил министр, к 2025 году объем промышленности вырастет на 55% и валовой продукции сельского хозяйства на 56%, уровень доступа к услугам водоснабжения достигнет 100%, а износ электросетей сократится с 80% до 50%.