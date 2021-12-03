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Завод по авторесайклингу запустят в Костанае

3 Декабря 2021 18:03
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Завод по авторесайклингу запустят в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприятие по утилизации и переработке сельскохозяйственной техники построят в Костанайской области. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующий проект направлен на утилизацию и переработку сельскохозяйственной техники. В настоящее время ведутся строительные работы. Ежегодно здесь планируется осуществлять утилизацию до 5,5 тыс. единиц сельхозтехники в год», - сказал Архимед Мухамбетов.

Стоимость проекта ТОО «AutoRecyсling» составляет 5,1 млрд тенге, его реализация позволит создать 95 рабочих мест.

Было также отмечено, что в сфере АПК завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год (ТОО «PoultryAgro», 5,6 млрд тенге, 260 рабочих мест).

В Костанае завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 20 тыс. тонн переработки мяса в год, благодаря которому планируется снизить импорт мясной продукции в область (ТОО «BEEFEXPORTGROUP», 7,2 млрд тг, 184 рабочих места)

Товариществом «Терра» построен мясоперерабатывающий комплекс мощностью 7,7 тыс. тонн мяса (900 млн тг, 95 рабочих мест).

Благодаря реализации данных проектов акима региона ожидает более активной кооперации крестьянских и подсобных хозяйств с крупными переработчиками области.

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#Костанайская область   #Промышленность  
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Автор:

Серик Сабеков

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