+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Завод неорганических производств реанимируют в ВКО

25 Февраля 2022 14:05
Поделиться:
Завод неорганических производств реанимируют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил район Алтай с рабочей поездкой, где заслушал отчет руководства района и провел встречу с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Биткоин вырос более чем на 10%
Алихан Смаилов принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане Главный ориентир в работе Евразийского экономического союза назвал Премьер-министр РФ Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС предложил создать Кыргызстан

Район Алтай традиционно занимает лидирующие позиции в аграрном секторе. Валовый объем продукции сельского хозяйства получен в сумме 48 млрд тенге с темпом роста 134 процента. Большое внимание уделяется развитию земледелия – ежегодно обновляется техника, применяются минеральные удобрения, гербициды, семена только высших репродукций. Все это является составляющими успеха аграриев. В 2021 году средняя урожайность зерновых составила 22 центнера с гектара, произведено 85 тысяч тонн зерна. Урожайность масличных культур составила 21 центнер с гектара, произведено 60 тысяч тонн маслосемян подсолнечника и рапса. Неплохие показатели и в животноводстве.

В прошлом году было реализовано несколько проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ремонт дорог, уличное освещение и теплоснабжение. Сейчас проходят противопаводковые мероприятия, чтобы не допустить подтоплений в населенных пунктах.

Как отметил глава региона, есть недочеты в сфере строительства жилья, на это нужно обратить внимание. В этом году в районе должны начать строительство 18 тысяч квадратных метров жилья.

«Сейчас ключевая задача – «реанимировать» Серебрянский завод неорганических производств, который уже передан в состав СПК «Ертiс». Разработан план по восстановлению деятельности этого градообразующего для Серебрянска предприятия. Серебрянск вошел в областную программу развития бывших районных центров. Мы вкладываем серьезные средства на улучшение инфраструктуры, строительство социальных объектов. В этом году начнётся реконструкция административного здания Серебрянского завода неорганических производств, где будет располагаться культурно-досуговый центр», – сказал Д. Ахметов.

На встрече также прозвучал вопрос от жителей по открытию отделения гемодиализа, ведь в районе проживает много людей с хронической почечной недостаточностью, которым приходится обращаться за процедурой в областной центр. По словам главы региона, в Алтае уже в этом году будет открыто данное отделение.

Кроме того, в районе начнется строительство второй очереди Тургусунской ГЭС – это важный для региона и страны энергетический проект.

Подводя итоги встречи, Д. Ахметов отметил активную позицию жителей района Алтай, оптимизм и желание изменить свою жизнь к лучшему.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Промышленность   #Экономика   #Занятость   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Биткоин вырос более чем на 10%
Алихан Смаилов принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане
Главный ориентир в работе Евразийского экономического союза назвал Премьер-министр РФ
Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС предложил создать Кыргызстан
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
5 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
6 Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Читайте также
Антикризисный фонд под эгидой ЕАЭС предложил создать Кыргызстан
Озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив