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Завод «Актюбрентген» отмечает юбилей
12 Мая 2022 10:00

Завод «Актюбрентген» отмечает юбилей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года старейшему машиностроительному предприятию и лидеру медицинской промышленности заводу «Актюбрентген» исполняется 80 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного различного рентгенодиагностического оборудования, направленного на раннюю диагностику множества заболеваний.

АО «Актюбрентген» обладает современной производственной базой, на которой выполняется полный цикл работ – от возникновения идеи и разработки до производства, поставки и сервиса. Сотрудники предприятия верят в силу науки и двигают ее вперед во благо человечества, делая диагностические инновации доступными каждому казахстанцу.

Полная информация о деятельности АО «Актюбрентген» доступна по ссылке.
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