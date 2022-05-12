12 Мая 2022 10:00

Завод «Актюбрентген» отмечает юбилей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года старейшему машиностроительному предприятию и лидеру медицинской промышленности заводу «Актюбрентген» исполняется 80 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного различного рентгенодиагностического оборудования, направленного на раннюю диагностику множества заболеваний.

АО «Актюбрентген» обладает современной производственной базой, на которой выполняется полный цикл работ – от возникновения идеи и разработки до производства, поставки и сервиса. Сотрудники предприятия верят в силу науки и двигают ее вперед во благо человечества, делая диагностические инновации доступными каждому казахстанцу.