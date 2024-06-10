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    08:54, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Завладевших 14 квартирами «черных риелторов» задержали в Карагандинской области

    Завладевших 14 квартирами «черных риелторов» задержали в Карагандинской области
    Фото: кадр из видео МВД РК

    Стражи порядка Карагандинской области выявили незаконную деятельность «черных риелторов», которые завладели 14 квартирами. Жертвами группы мошенников стали пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области в мае этого года выявило незаконную деятельность группы «черных риелторов».

    В их состав входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

    Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир. Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.

    — 13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Регионы Казахстана Регионы Полиция Карагандинская область ОПГ
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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