Завладевших 14 квартирами «черных риелторов» задержали в Карагандинской области

Стражи порядка Карагандинской области выявили незаконную деятельность «черных риелторов», которые завладели 14 квартирами. Жертвами группы мошенников стали пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области в мае этого года выявило незаконную деятельность группы «черных риелторов».

В их состав входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир. Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.