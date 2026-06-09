Зависит ли Казахстан от зарубежного авиатоплива: Минэнерго оценил риски перебоев поставок

Несмотря на полное покрытие потребностей авиакомпаний в топливе, Казахстан продолжает импортировать горючее из четырех стран. Как устроены эти поставки и для чего они нужны, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

На фоне перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке ряд зарубежных авиакомпаний начал сокращать рейсы и принимать меры по экономии топлива. Чтобы выяснить, как в этих условиях Казахстан обеспечивает потребности гражданской авиации в авиатопливе, редакция агентства Kazinform направила запрос в Министерство энергетики.

В ответ в ведомстве сообщили, что отечественные НПЗ ежегодно производят около 750 тысяч тонн авиационного топлива, что покрывает спрос внутреннего рынка.

Наибольший объем выпуска обеспечивает Шымкентский НПЗ — 315 тысяч тонн в год.

Атырауский НПЗ производит 215 тысяч тонн, Павлодарский нефтехимический завод — 220 тысяч тонн.

В Минэнерго отметили, что объемы производства могут меняться в зависимости от потребности рынка в бензине и дизельном топливе.

— Производство авиатоплива может корректироваться также в зависимости от потребности в социально значимых и востребованных населением, производителями сельскохозяйственной продукции, пассажирских автобусов и поездов, грузовых поездов по перевозке продуктов питания, зерна, стройматериалов и т. д. автобензинов АИ-92+ и дизельного топлива. Автомобильные бензины, авиационное топливо и дизельное топливо являются смежными нефтяными фракциями и, следовательно, увеличение производства одной из фракций снижает выработку другой нефтяной фракции, — говорится в ответе Минэнерго.

Для чего Казахстан импортирует авиатопливо

В целом общая потребность в авиатопливе в 2026 году оценивается в 1,2 млн тонн, следует из информации Комитета гражданской авиации. Из них около 680 тысяч тонн приходится на внутренний рынок, еще 520 тысяч тонн необходимы для обслуживания транзитных и грузовых авиаперевозок.

Поскольку казахстанские НПЗ полностью обеспечивают потребности отечественной гражданской авиации, дополнительный импорт требуется главным образом для международного транзита через аэропорты Астаны и Алматы.

В целом авиационное топливо импортируется из четырех направлений — России, Беларуси, Китая и Туркменистана.

— Ежегодно в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве подписывается Индикативный баланс, которым предусматривается импорт авиационного топлива в объеме 300 тысяч тонн. При необходимости указанный объем может быть увеличен до 500 тысяч тонн, — сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, с декабря 2025 года в частный терминал возле аэропорта Алматы из Китая поставлено 1230 тонн авиационного топлива Jet-3.

В Минэнерго отметили, что дополнительным стимулом для поставок стали отмена НДС на импорт авиационного топлива и нулевая таможенная пошлина на его ввоз из третьих стран, утвержденная Евразийской экономической комиссией.

Ранее сообщалось, что фоне энергетического кризиса, связанного с ситуацией на Ближнем Востоке, Lufthansa планирует отменить около 20 тысяч рейсов в период с июня по октябрь 2026 года.