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Зависимость от видеоигр включили в новую классификацию болезней ВОЗ

1 Января 2022 14:50
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Зависимость от видеоигр включили в новую классификацию болезней ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Новая, 11-я по счету, версия Международной классификации болезней (МКБ-11) официально вступила в силу с 1 января 2022 года. Этот документ, одобренный Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2019 году, включает ряд новых глав, в частности главу о народной медицине. В свою очередь раздел аддиктивных расстройств пополнила видео- и цифровая игромания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Нынешняя версия классификатора болезней, разрабатывавшаяся более 10 лет, «серьезно улучшена по сравнению с предыдущей версией - впервые она полностью электронная и выполнена в формате, облегчающем ее использование», отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). МКБ-11 содержит более 55 тыс. уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти, давая возможность профессионалам здравоохранения делиться информацией с коллегами по всему миру. Одним из новшеств стала глава о традиционной медицине, что связано с ее популярностью среди миллионов людей.

Что касается игрового расстройства (англ. gaming disorder) , то, согласно документу, это «модель поведения при игре в цифровые или видеоигры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями». Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев, но в тяжелых случаях для постановки диагноза достаточно меньшего срока.

Включение игрового расстройства в МКБ-11 обусловлено накопленными медициной данными. Как ожидается, это обстоятельство будет принято странами во внимание при планировании их собственных стратегий в области здравоохранения. В международный классификатор болезней отныне включены и другие виды аддиктивного поведения, в частности патологическое накопительство, компульсивное (приступообразное) переедание и затяжное расстройство горевания.

МКБ является основой для определения тенденций и статистики здравоохранения в глобальном масштабе, это также международный стандарт для докладов о болезнях. В условиях многоязычия в мире этот документ обеспечивает общий терминологический аппарат для регистрации и мониторинга проблем со здоровьем. Периодические пересмотры МКБ с 1948 года координируются ВОЗ. Предыдущая версия документа действовала с 1990 года.



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#Здравоохранение   #Мировые новости   #ВОЗ  
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