Зависимость от нефтегазовой отрасли снижается в Актюбинской области - Ондасын Уразалин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Зависимость от нефтегазовой отрасли снижается в Актюбинской области. Отмечается положительная тенденция, достигнутая за счет реализации госпрограмм и планов по диверсификации экономики. Об этом говорили на очередном заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Актюбинского областного филиала партии «Nur Otan» Ондасын Уразалин проинформировал участников заседания о ходе реализации предвыборной программы партии «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» и программы развития территорий Актюбинской области.

«С 2016 года рост экономики региона составил 30% – с 2 трлн тенге до 2,7 трлн тенге. Отмечается положительная тенденция, достигнутая за счет реализации программ и планов по диверсификации экономики, в области снижена зависимость от нефтегазовой отрасли. Доля обрабатывающей промышленности увеличилась с 10,8 до 13,7%, а производительность труда - на 43%. Привлечено инвестиций на сумму 1,3 трлн тенге, в текущем году в регион будет дополнительно инвестировано 600 млрд тенге», - отметил Ондасын Уразалин.

В регионе действуют более 25 экспортоориентированных предприятий несырьевого сектора, повышающих экспортный потенциал. С начала реализации программы создано 72 тыс. рабочих мест, 70% из них - постоянные. Объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом увеличился на 120%.

На обеспечение населения чистой питьевой водой в 2019 году выделено 3,6 млрд тенге. Уже в текущем году 89,4% населения области будут обеспечены газом. При поддержке Правительства на газоснабжение населенных пунктов дополнительно выделено 2,5 млрд тенге. Проекты реализуются в Айтекебийском, Алгинском, Иргизском, Кобдинском, Темирском, Байганинском районах. В регионе построено более 40 школ. До конца года будут сданы в эксплуатацию 5 школ.



