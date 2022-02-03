Зависимость от импортной продукции угрожает продбезопасности Казахстана - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы продовольственной безопасности и механизмы их решения озвучил сенатор Бауыржан Каниев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социально-политическая стабильность в обществе связана с эффективным решением продовольственной безопасности.

По данным Минсельхоза, импорт молочной продукции в общем объеме потребления составляет 23%, импортируется 38% мяса птицы и 44% колбасных изделий. Продовольственный рынок страны зависит от импортной продукции, что угрожает продовольственной безопасности и экономической безопасности государства. Уровень продовольственной безопасности в Казахстане можно назвать недостаточным, ведь агропромышленный комплекс, обеспечивающий продуктами питания за последние 20 лет, не может поднять голову из-за кризиса. Нерешенные актуальные вопросы в этой сфере сдерживают развитие страны в целом, поэтому важно развивать агропромышленность страны», - считает Бауыржан Каниев.

Сенатор при этом отмечает, что «государственные органы ограничиваются лишь временными мерами без институционального изучения и кардинального решения вопросов в области продовольственной безопасности».

«В совершенствовании системы управления продовольственной безопасностью часто копируется опыт зарубежных стран и принимаются поспешные решения. Допустим, можно говорить о строительстве Министерством торговли и интеграции 24 оптово- распределительных центров, используя опыт Франции и Испании. При этом не учитывается территориальные, географические особенности страны», - рассказал сенатор.

«В прошлом году в Сенате состоялась большая встреча по созданию сети оптово- распределительных центров, по итогам встречи выработаны и направлены в Правительство рекомендации по повышению эффективности реализации оптовых распределительных центров. Однако направленные рекомендации остались без рассмотрения уполномоченным государственным органом. Поскольку данный проект влияет на цены на продукты питания на внутреннем рынке, то необходимо учитывать опыт действующих в стране оптово- распределительных центров и разработать эффективную модель для страны», - добавил Бауыржан Каниев.

Депутат напомнил, что Президент РК от 5 января провел совещание, в ходе которого дал поручение для стабилизации социально-экономической ситуации в стране - на 180 дней введено государственное регулирование цен на нефтепродукты и социально значимые продовольственные товары. Кроме того, запрещен вывоз сельскохозяйственной продукции.

«Необходимо отметить, что до сих пор крупно-рогатый скот экспортировался за рубеж в качестве живого сырья и подвергался переработке, а затем импортировался в страну в качестве мясной продукции по цене в 2 раза дороже. Ведь в стране можно сказать, нет крупных мясокомбинатов, которые принимают мясную продукцию, и заводов, которые производят это сырье», - отметил сенатор.

«Принятые Правительством меры на время приостановят отток продовольственных товаров и отечественной сельскохозяйственной продукции за пределы страны, сохранив на необходимом уровне предложения продовольственных товаров на внутреннем рынке. Однако государственное регулирование цен на социально значимые продукты введено на срок не более 180 дней. По истечении этого срока ситуация не изменится, если не будет четкого механизма работы и комплексного плана», - заявил Бауыржан Каниев.

Депутат считает целесообразным создать резервные фонды для снижения импортозависимости страны, обеспечения развития производства продуктов питания, сохранения сбалансированной структуры экспорта и импорта, а также стабилизации продовольственного обеспечения.

«Для обеспечения продовольственной безопасности страны предлагаем законодательно закрепить вопросы формирования, хранения и использования государственных ресурсов зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Также предлагаем установить предельные цены на социально-значимые продовольственные товары и снизить торговую наценку с 15% до 10% и внедрить механизм закупа продуктов, не производимых в стране или производимых в небольших количествах на внешних рынках», - предложил депутат Сената Бауыржан Каниев.