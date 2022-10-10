Зависимость Китая от импорта газа создает риск энергетического кризиса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Зависимость Китая от импортируемого газа растет, несмотря на усилия правительства по увеличению внутреннего производства, что создает все большую проблему для его энергетической безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Национального бюро статистики, добыча газа в Поднебесной увеличилась на 6% за первые восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

За последние десять лет добыча увеличилась совокупными годовыми темпами на 7%, удвоившись в период с 2011 по 2021 год, поскольку правительство поощряло разработку крупных месторождений в Сычуани, Синьцзяне и бассейне Ордоса.

Но потребление росло еще быстрее, составив почти 11% за тот же период, поскольку все больше домохозяйств были подключены к распределительной сети.

Население, имеющее доступ к газу, выросло до 413 млн в 2020 году по сравнению с 286 млн в 2015 году и 170 млн в 2010 году.

На долю газа приходилось более 8% потребления первичной энергии в Китае в 2020 году по сравнению с 4% в 2010 году и всего 2% в 2000 году.

В 2021 году Китай стал четвертым по величине производителем газа в мире после США, России и Ирана, и третьим по величине потребителем после США и России.

Являясь крупнейшим импортером газа в мире, Китай также часто прибегает к его импорту для удовлетворения своих потребностей. Чистая потребность страны в импорте выросла до 170 млрд кубометров в 2021 году по сравнению с 29 млрд кубометров в 2011 году.

Сегодня треть импортируемого Китаем газа поступает по трубопроводам, но две трети поступают морским путем в виде СПГ, и эта доля растет.

Поставки по трубопроводам поступают в основном из Центральной Азии (41 млрд м3) и России (8 млрд м3). Но более половины всего импортируемого СПГ поступает из таких стран, как Австралия (44 млрд м3) и Соединенные Штаты (12 млрд м3), Катар (12 млрд м3) и Малайзия (12 млрд м3), а также из России (6 млрд м3).

По мнению издания, растущая зависимость от импортируемого газа стала одной из самых больших стратегических уязвимостей Китая, поскольку отношения с США и их союзниками ухудшились. Как следствие, вопрос с возможным нарушением поставок топлива (СПГ) морским путем становится чувствительным для Китая, где основными рисками являются дипломатическое эмбарго, санкции или военная блокада.

На фоне роста зависимости от импорта газа в Китае достигнут незначительный прогресс в диверсификации источников поставок. Так, увеличение количества трубопроводов из Сибири может в конечном итоге снизить зависимость от СПГ. Но строительство новых трубопроводов займет годы и, вероятно, приведет лишь к незначительному сокращению потребностей в СПГ.

Расширение использования возобновляемых источников энергии, которых в Китае предостаточно, и электрификация систем бытового и коммерческого отопления могут в конечном итоге снизить потребность в газе.

Издание считает, что наилучшим стратегическим вариантом по-прежнему является увеличение внутреннего производства и ожидание завершения программы подключения к газу.