Зависимость Китая от импорта газа создает риск энергетического кризиса
Согласно данным Национального бюро статистики, добыча газа в Поднебесной увеличилась на 6% за первые восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
За последние десять лет добыча увеличилась совокупными годовыми темпами на 7%, удвоившись в период с 2011 по 2021 год, поскольку правительство поощряло разработку крупных месторождений в Сычуани, Синьцзяне и бассейне Ордоса.
Но потребление росло еще быстрее, составив почти 11% за тот же период, поскольку все больше домохозяйств были подключены к распределительной сети.
Население, имеющее доступ к газу, выросло до 413 млн в 2020 году по сравнению с 286 млн в 2015 году и 170 млн в 2010 году.
На долю газа приходилось более 8% потребления первичной энергии в Китае в 2020 году по сравнению с 4% в 2010 году и всего 2% в 2000 году.
В 2021 году Китай стал четвертым по величине производителем газа в мире после США, России и Ирана, и третьим по величине потребителем после США и России.
Являясь крупнейшим импортером газа в мире, Китай также часто прибегает к его импорту для удовлетворения своих потребностей. Чистая потребность страны в импорте выросла до 170 млрд кубометров в 2021 году по сравнению с 29 млрд кубометров в 2011 году.
Сегодня треть импортируемого Китаем газа поступает по трубопроводам, но две трети поступают морским путем в виде СПГ, и эта доля растет.
Поставки по трубопроводам поступают в основном из Центральной Азии (41 млрд м3) и России (8 млрд м3). Но более половины всего импортируемого СПГ поступает из таких стран, как Австралия (44 млрд м3) и Соединенные Штаты (12 млрд м3), Катар (12 млрд м3) и Малайзия (12 млрд м3), а также из России (6 млрд м3).
По мнению издания, растущая зависимость от импортируемого газа стала одной из самых больших стратегических уязвимостей Китая, поскольку отношения с США и их союзниками ухудшились. Как следствие, вопрос с возможным нарушением поставок топлива (СПГ) морским путем становится чувствительным для Китая, где основными рисками являются дипломатическое эмбарго, санкции или военная блокада.
На фоне роста зависимости от импорта газа в Китае достигнут незначительный прогресс в диверсификации источников поставок. Так, увеличение количества трубопроводов из Сибири может в конечном итоге снизить зависимость от СПГ. Но строительство новых трубопроводов займет годы и, вероятно, приведет лишь к незначительному сокращению потребностей в СПГ.
Расширение использования возобновляемых источников энергии, которых в Китае предостаточно, и электрификация систем бытового и коммерческого отопления могут в конечном итоге снизить потребность в газе.
Издание считает, что наилучшим стратегическим вариантом по-прежнему является увеличение внутреннего производства и ожидание завершения программы подключения к газу.