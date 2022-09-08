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Зависимость бюджета РК от нефти снижается

Автор:  
Серик Сабеков
8 Сентября 2022, 12:17
Зависимость бюджета РК от нефти снижается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов на 2023 год планируются в объеме 13,9 трлн тенге. Об этом сообщила вице-министра финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом доходы без учета трансфертов на 2023 год планируются в объеме 13,9 трлн тенге или 78,1% от общей суммы поступлений», - сказала Татьяна Савельева.

Вице-министр отметила, что наибольшую долю занимают налоговые поступления – КПН, НДС.

«Доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8% в 2022 году до 78,2% к 2025 году. В абсолютном выражении в 2023 году ненефтяные поступления планируются в объеме 12,8 трлн тенге с увеличением на 3,4 трлн тенге к уточненному плану текущего года или на 35,9%. Увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном снижении зависимости бюджета от нефти», - добавила Татьяна Савельева.

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Серик Сабеков


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