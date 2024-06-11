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    09:56, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Завышенные цены на продукты выявили в 12 детсадах Жезказгана

    Завышенные цены на продукты выявили в 12 детсадах Жезказгана
    Фото: АФМ

    АФМ пресекло факты необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в общеобразовательных организациях области Улытау, передает агентство Kazinform.

    Установлено, что в 12 дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров осуществлялся по завышенным ценам у ИП. 

    Разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила:

    • сахар - 147% (750 тг/кг против 303 тг/кг);
    • крупа гречневая - 150% (580 тг/кг против 232 тг/кг);
    • кефир жирностью 2,5% - 135% (450 тг/л против 179 тг/л);
    • хлеб - 274% (475 тг/шт против 85 тг/шт);
    • яйцо - 51% (65 тг/шт против 43 тг/шт).

    В результате заключены дополнительные соглашения с поставщиком, по итогам которогых обеспечено снижение цен на 12 наименований СЗПТ, такие как хлеб, мука, сахар, масло растительное, кефир, гречка, рис, морковь, лук, соль, яйцо и картофель. Экономия при этом составила более 17 млн тенге.

    Теги:
    Детсады Улытауская область Цены и тарифы Продукты Жезказган
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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