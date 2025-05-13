Завышение цен на сахар: Минсельхоз РК проверит торговые точки

Глава МСХ отметил, в этом году собственное производство сахара выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Произведено 128 тыс. тонн сахара, из которых продано порядка 30-40%.

— Мы с министром торговли встречались, по цене надо, конечно, контролировать, чтобы подъема цен не было. Для этого работает рабочая группа сто стороны МТИ и МСХ. Данный вопрос будем держать на контроле. Это же и за счет посредника поднимается обычно, — пояснил министр.

По его словам, средняя оптовая цена — 350-370 тенге, розничная цена составляет 400-420 тенге.

— Сейчас группа работает, будем проверять, сколько предельная цена, сколько надбавка, насколько увеличивается, если больше 15% — тогда принимаются меры, штрафовать будем торговые точки, — добавил А. Сапаров.

Ранее сообщалось, что экспорт сахара из Казахстана вырос в 13 раз.