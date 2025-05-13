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    13:08, 13 Май 2025 | GMT +5

    Завышение цен на сахар: Минсельхоз РК проверит торговые точки

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ростом цен на сахар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сахар
    Фото: freepik

    Глава МСХ отметил, в этом году собственное производство сахара выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Произведено 128 тыс. тонн сахара, из которых продано порядка 30-40%.

    — Мы с министром торговли встречались, по цене надо, конечно, контролировать, чтобы подъема цен не было. Для этого работает рабочая группа сто стороны МТИ и МСХ. Данный вопрос будем держать на контроле. Это же и за счет посредника поднимается обычно, — пояснил министр.

    По его словам, средняя оптовая цена — 350-370 тенге, розничная цена составляет 400-420 тенге.

    — Сейчас группа работает, будем проверять, сколько предельная цена, сколько надбавка, насколько увеличивается, если больше 15% — тогда принимаются меры, штрафовать будем торговые точки, — добавил А. Сапаров.

    Ранее сообщалось, что экспорт сахара из Казахстана вырос в 13 раз.

    Теги:
    Минсельхоз Айдарбек Сапаров Цены и тарифы Сахар
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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