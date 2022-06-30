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    Завезти 20 тыс. голов племенных овец рассчитывают в СКО

    30 Июня 2022, 22:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по региональной программе развития овцеводства в этом году планируют завоз 20 тыс. голов племенных овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году через СПК «Солтустик» профинансировали три проекта по развитию овцеводства, завезли 3 тыс. голов скота. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций сообщил глава региона Кумар Аксакалов.

    «Овцеводством у нас серьезно никто не занимается. Мало предприятий, которые разводят скот. Поэтому приняли программу по развитию овцеводства до 2026-го года. В этом году планируем завезти еще около 20 тыс. голов. Вообще животноводством мало кто занимается. Мы всегда говорим о том, что надо законодательно закрепить за сельхозтоваропроизводителями обязанность по разведению скота. Сколько людей бы сразу получили круглогодичную работу. Огромные просторы у нас, которые не работают должным образом. При этом умудряемся импортировать мясо в страну. Нужно серьезно работать над созданием животноводческой отрасли, стимулировать, финансировать, чтобы средства были доступны. Это большая задача», - подчеркнул аким области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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