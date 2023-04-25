Завезенные нелегально телефоны не будут активироваться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин раскрыл механизм борьбы с нелегально завезенными в страну телефонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы в рамках национального проекта инициировали ряд законодательных норм, в том числе законодательная норма по обязательной регистрации IMEI кодов при перевозе партиями мобильных телефонов. То есть, если человек купит мобильный телефон у так называемых серых дилеров, после вступления закона, допустим, с 1 января 2024 года, и попытается вставить в него сим-карту или зарегистрировать в сети РК, то он просто не будет работать, то есть регистрация не будет произведена», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, пользователи таких телефонов не смогут их активировать.

«Мы поэтому и говорим, что эти телефоны, которые будут завезены по серым схемам, новые телефоны, когда будет попытка первой их активации или регистрации, она просто не будет активироваться. Мы говорим о новых телефонах», - уточнил министр.

«Рекомендуем гражданам РК при покупке сотовых телефонов после вступления в силу нормы о серых схемах, перед тем как покупать телефон, просить сразу активировать, то есть, если телефон не будет активирован и не будет ловить сеть соответственно, хоть в него и будут вставлять карту и регистрировать, значит, он не зарегистрирован в базе данных IMEI кодов», - добавил глава ведомства.