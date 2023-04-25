Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Завезенные нелегально телефоны не будут активироваться в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 13:23
Завезенные нелегально телефоны не будут активироваться в Казахстане Фото: smi24.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин раскрыл механизм борьбы с нелегально завезенными в страну телефонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы в рамках национального проекта инициировали ряд законодательных норм, в том числе законодательная норма по обязательной регистрации IMEI кодов при перевозе партиями мобильных телефонов. То есть, если человек купит мобильный телефон у так называемых серых дилеров, после вступления закона, допустим, с 1 января 2024 года, и попытается вставить в него сим-карту или зарегистрировать в сети РК, то он просто не будет работать, то есть регистрация не будет произведена», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, пользователи таких телефонов не смогут их активировать.

«Мы поэтому и говорим, что эти телефоны, которые будут завезены по серым схемам, новые телефоны, когда будет попытка первой их активации или регистрации, она просто не будет активироваться. Мы говорим о новых телефонах», - уточнил министр.

«Рекомендуем гражданам РК при покупке сотовых телефонов после вступления в силу нормы о серых схемах, перед тем как покупать телефон, просить сразу активировать, то есть, если телефон не будет активирован и не будет ловить сеть соответственно, хоть в него и будут вставлять карту и регистрировать, значит, он не зарегистрирован в базе данных IMEI кодов», - добавил глава ведомства.


Связь, ТВ, IT   МЦРИАП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы