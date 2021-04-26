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Завершить вакцинацию военнослужащих намерены в Казахстане к июлю

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2021, 13:22
Завершить вакцинацию военнослужащих намерены в Казахстане к июлю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большинство военнослужащих в начале вакцинации ожидали казахстанскую вакцину. Об этом заявил секретарь военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы намерены к концу первого полугодия к июлю уже завершить вакцинирование военнослужащих. Большинство военнослужащих в начале вакцинирования ожидали нашу казахстанскую вакцину и поэтому изначально воздерживались. На сегодняшний день прошла первая вакцинация. Пример министра здравоохранения, я думаю, будет положительным и наши военнослужащие будут вакцинироваться и казахстанской вакциной», - сказал Савердин Имиров.

Спикер подчеркнул, что вакцинация проводится на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день провакцинировано первым компонентом 10 608 военнослужащих, вторым компонентом - 606 человек.

«Конечно же, мы одномоменто не можем провакцинировать всех, потому что это связано со спецификой выполнения наших служебно-боевых повседневных задач. Поэтому все идет по графику», - добавил Савердин Имиров.


Здравоохранение   Армия   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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