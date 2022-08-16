16 Августа 2022 16:14

Завершить строительство 81 школы по Казахстану планируют до начала учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в большей части регионов имеются трехсменные и аварийные школы. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр просвещения, в этом году местными акиматами запланировано строительство 225 школ. До начала учебного года должна быть завершена работа по открытию 41 государственной школы и 40 частных школ.

«За каждым регионом закреплены конкретные показатели. В большинстве регионов имеются трехсменные и аварийные школы. Особенно в Алматинской области, 56 школ являются трехсменными, количество трехсменных школ из года в год увеличивается. Для решения проблемы акиматам необходимо принять меры по своевременному вводу школ в эксплуатацию до нового учебного года, а также завершению строительства остальных школ до конца года», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Также, по сообщению главы ведомства, капитальный ремонт проводится в 261 школе. До 1 сентября планируется завершить ремонт в 213 школах.

«Существуют риски срыва сроков капремонта в 12 регионах, особенно в ЗКО – 12 школ, Алматинской – 5, Туркестанской и Жетысуской – по 4, Атырауской – 3. Ориентировочно, в этих школах ремонт продлится до конца года. В этой связи, акиматам в целях организации обучения в 48 школах необходимо определить места проведения занятий до окончания ремонтных работ, создать безопасные и комфортные условия для пребывания детей в школах», - пояснил министр просвещения.