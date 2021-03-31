Завершить создание природного резервата «Бокейорда» просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость завершения работ по созданию Государственного природного резервата «Бокейорда» в Западном Казахстане отметили депутаты фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня человеческая цивилизация столкнулась с глобальной угрозой сохранения биосферы нашей планеты. В зоне риска находятся важнейшие экосистемы мира – леса Амазонки, Мировой океан, ледники горных систем. К этому списку мы можем и должны отнести естественные степные экосистемы, центром которых является Казахстан», - отметила мажилисмен Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что по оценке международных экспертов, к настоящему времени на крупнейшем Евразийском континенте в Казахстане сосредоточена значительная часть сохранившихся естественных степных пространств планеты Земля, что составляет свыше 708, 5 тысяч квадратных км степей, перспективных для охраны и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а также для сохранения уникальных экосистем.

«Степь является настоящим богатством нашего народа, священной колыбелью тюркского мира, о роли Степи и степных экосистем в историческом развитии Евразийского континента свидетельствуют исследования многих выдающихся ученных. Видится, что, учитывая природное и культурно-духовное значение Степи для нашей страны, ее сохранение должно стать национальным приоритетом», - подчеркнула Айжан Скакова.

Но на сегодня, по словам мажилисмена, степи являются наименее защищенным типом экосистем в Казахстане, и крайне недостаточно представлены в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) страны.

«Перспективным и целесообразным решением представляется создание Государственного природного резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области. Цель – сохранение уникальных и репрезентативных природных комплексов степных экосистем для будущих поколений казахстанцев и всего мира», - пояснила Айжан Скакова.

Было отмечено, что степные экосистемы Казахстана являются местами распространения растительного мира - насчитывающих в общей сложности 2000 уникальных эндемических, флористических видов. В степях Западного Казахстана также обитают глобально исчезающие представители степной фауны - 9 из 24 видов исчезающих видов млекопитающих, обитающих в нашей стране, в том числе важная жизненная форма этой экосистемы – уральская популяция сайгаков.

В 2010 году Правительством РК совместно с Глобальным экологическим фондом и Программой развития ООН в Республике Казахстан был утвержден проект «Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами». Одним из результатов проекта являлась подготовка естественно-научного обоснования создания Государственного природного резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области. На эти цели были израсходованы 12 млн тенге. На разработку ТЭО было 15 миллионов тенге. Все средства были выделены Программой развития ООН в РК.

Мероприятия по подготовке Технико-экономического обоснования создания Государственного природного резервата «Бокейорда» были включены в отраслевую программу «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства РК № 924 от 10.09.2010 г. Однако реализация мероприятий по созданию Государственного природного резервата «Бокейорда» была приостановлена по неизвестным причинам. В бюджетной программе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на 2021-2023 годы также не предусмотрено финансирования данной работы, отмечают депутаты.