Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска РК планируется к концу 2024 года

Пропускная способность пунктов пропуска будет увеличена в 8 раз при сокращении времени с 2 часов до 25 минут и минимизации коррупционных рисков. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года. Об этом сообщил и.о зампредседателя КГД МФ РК Елдос Саудабаев на пресс-конференции СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам зампредседателя комитета, на сегодня пункт пропуска Б.Конысбаева пропускает более 1000 транспортных средств в сутки.

Кроме того, в ходе брифинга стало известно, что внешний товарооборот с третьими странами за 5 месяцев 2024 года увеличился на 0,5% и составил 44,6 млрд долларов США. При этом экспорт составил 28,6 млрд долларов США, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт составил 16,1 млрд долларов США.

— По итогам 5 месяцев текущего года поступило таможенных платежей и налогов на сумму 1,3 трлн тенге. За счет мер таможенного администрирования дополнительно в бюджет взыскано 62,5 млрд тенге, — сказал Елдос Саудабаев на площадке СЦК.

По данным КГД, внедрение электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска кардинально изменило процесс пересечения границы.

— Эта автоматизированная система — единственная в своем роде в Центральной Азии. За 5 месяцев 2024 года через автомобильные пункты пропуска на границе с третьими странами проследовало свыше 480 тысяч транспортных средств, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил и.о заместителя председателя КГД МФ РК.

Также на базе системы электронной очереди автоматизирована выдача иностранных бланков разрешений на границе с Китаем и Узбекистаном. На границе с Узбекистаном выдача бланков полностью оцифрована благодаря интеграции с транспортной базой данных Узбекистана.

— На сегодня мы также прорабатываем вопрос с Китаем о внедрении такой же системы выдачи бланков как на границе с Узбекистаном, то есть в электронном виде. Основная цель сервиса заключается в выдаче бланков по факту прибытия перевозчиков на границу, которые активируются в день фактического пересечения. Это позволило исключить коррупционные риски и оцифровать процесс выдачи бланков. Теперь же каждый бланк «привязывается» к конкретному транспортному средству на сайте и осуществляется его выдача всего за 1 МРП, что исключает возможность его перепродажи, — объяснил Елдос Саудабаев на площадке СЦК.

Помимо этого, спикер рассказал подробнее о реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Механизм применения навигационных пломб будет вводится отдельным решением ЕЭК после подтверждения готовности государств-членов ЕАЭС.

— Применение навигационных пломб будет происходить поэтапно: на первом этапе будут отслеживаться наиболее рисковые товары (алкоголь, табак, «санкционные» товары). На втором этапе к этой группе товаров добавятся обувь, одежда, электроника. На третьем этапе также будут добавляться акцизные товары и товары, перемещаемые транзитом через территорию ЕАЭС, — уточнил и.о заместителя председателя КГД МФ РК.

По мнению КГД, проект позволит увеличить скорость прохождения на границах ЕАЭС, уменьшит контрольные меры и соответственно снизит временные и финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности.