Завершился юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
На чемпионате страны спортсмены выявляли сильнейших в онлайн-формате. Последние медали завоевали следующие спортсмены.
До 73 килограммов:
1. Денис Полубоярников (СКО)
2. Никита Потасов (Алматинская область)
3. Вячеслав Корщиков (Костанайская область)
До 81 килограмма:
1. Станислав Павлов (ВКО)
2. Ерсайын Есестов (Кызылординская область)
3. Ахмет Толеген (Костанайская область)
До 89 килограммов:
1. Никита Абдрахманов (Карагандинская область)
2. Артур Бабаев (Костанайская область)
3. Тунгат Жуат (Алматинская область)
До 96 килограммов:
1. Жанайдар Кыдыралиев (Алматы)
2. Марк Овчаренко (Алматинская область)
3. Сергей Ганиев (ВКО)
До 102 килограммов:
1. Матвей Макрушин (Алматинская область)
2. Магжан Жунисалы (Алматы)
3. Владимир Измайлов (Карагандинская область)
Свыше 102 килограммов:
1. Даурбек Аймырза (Кызылординская область)
2. Санжар Жолтай (Шымкент)
3. Жанат Кызырхан (Алматинская область)
С остальными результатами можно ознакомиться здесь.