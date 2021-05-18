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    22:12, 17 Май 2021 | GMT +6

    Завершился юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На чемпионате страны спортсмены выявляли сильнейших в онлайн-формате. Последние медали завоевали следующие спортсмены.

    До 73 килограммов:

    1. Денис Полубоярников (СКО)
    2. Никита Потасов (Алматинская область)
    3. Вячеслав Корщиков (Костанайская область)

    До 81 килограмма:

    1. Станислав Павлов (ВКО)
    2. Ерсайын Есестов (Кызылординская область)
    3. Ахмет Толеген (Костанайская область)

    До 89 килограммов:

    1. Никита Абдрахманов (Карагандинская область)
    2. Артур Бабаев (Костанайская область)
    3. Тунгат Жуат (Алматинская область)

    До 96 килограммов:

    1. Жанайдар Кыдыралиев (Алматы)
    2. Марк Овчаренко (Алматинская область)
    3. Сергей Ганиев (ВКО)

    До 102 килограммов:

    1. Матвей Макрушин (Алматинская область)
    2. Магжан Жунисалы (Алматы)
    3. Владимир Измайлов (Карагандинская область)

    Свыше 102 килограммов:

    1. Даурбек Аймырза (Кызылординская область)
    2. Санжар Жолтай (Шымкент)
    3. Жанат Кызырхан (Алматинская область)

    С остальными результатами можно ознакомиться здесь.


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