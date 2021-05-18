Завершился юношеский чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На чемпионате страны спортсмены выявляли сильнейших в онлайн-формате. Последние медали завоевали следующие спортсмены.

До 73 килограммов:

1. Денис Полубоярников (СКО)

2. Никита Потасов (Алматинская область)

3. Вячеслав Корщиков (Костанайская область)

До 81 килограмма:

1. Станислав Павлов (ВКО)

2. Ерсайын Есестов (Кызылординская область)

3. Ахмет Толеген (Костанайская область)

До 89 килограммов:

1. Никита Абдрахманов (Карагандинская область)

2. Артур Бабаев (Костанайская область)

3. Тунгат Жуат (Алматинская область)

До 96 килограммов:

1. Жанайдар Кыдыралиев (Алматы)

2. Марк Овчаренко (Алматинская область)

3. Сергей Ганиев (ВКО)

До 102 килограммов:

1. Матвей Макрушин (Алматинская область)

2. Магжан Жунисалы (Алматы)

3. Владимир Измайлов (Карагандинская область)

Свыше 102 килограммов:

1. Даурбек Аймырза (Кызылординская область)

2. Санжар Жолтай (Шымкент)

3. Жанат Кызырхан (Алматинская область)

С остальными результатами можно ознакомиться здесь.