Завершился военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в преддверии Дня Первого Президента состоялась торжественная церемония закрытия VI Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2020», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Церемония из Национального военно-патриотического центра по видеосвязи транслировалась во всех регионах Казахстана, благодаря чему участники сбора могли наблюдать за ней в прямом эфире.



В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, капитаны лучших команд, победители сбора в индивидуальном зачете и в номинации «Үздік Жас сарбаз».

Республиканский сбор «Айбын» проходил в течение двух месяцев. В онлайн-формате соревновались 39 команд. Общее количество участников составило 585 человек. Сбор включал конкурсы по военно-прикладным видам спорта, интеллектуальные и творческие состязания. Участники получили массу положительных эмоций, приобрели опыт, новые знания и умения.

«Я поздравляю победителей. Благодарю всех за участие и стремление быть лучшими. Вы все соприкоснулись с военным делом, узнали об армии и об истории Вооруженных Сил, продемонстрировали свои достижения, знания и умения, обрели новых друзей, испытали себя на прочность», – отметил генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

Лучшими в своих номинациях стали команды Восточно-Казахстанской области, управления начальника тыла и вооружения, а также Республиканской школы «Жас улан» города Нур-Султана. Гран-при абсолютного победителя сбора получила команда «Сагадат» управления начальника тыла и вооружения.

Победители были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Каждый конкурсант получил сертификат об участии в сборе.

«Ежегодный сбор – это для нас новый опыт, новые друзья, новые впечатления. Несмотря на дистанционный формат, конкурс был очень интересным и захватывающим. Он зажигает в наших сердцах огонь патриотизма. Мы очень рады, что имеем возможность участвовать в этом масштабном мероприятии, которое ежегодно проходит на самом высоком уровне», – поделилась своим впечатлениями капитан команды «Жас қыран» из Восточно-Казахстанской области Ажар Икласова.