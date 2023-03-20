Завершился важнейший этап в истории страны - заявление НПК об итогах выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана обратилась к казахстанцам после подведения итогов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт партии.

«Завершился важнейший этап в истории нашей страны. Прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по новой смешанной системе. кампания прошла в условиях беспрецедентно высокой политической конкуренции, которая стала возможной благодаря последовательным реформам Главы государства. Прошедшие выборы дали возможность для удовлетворения политических амбиций широкому кругу активных граждан», - отметили в НПК.

По мнению партии, важнейшая особенность прошедшей кампании в том, что за места в Мажилисе Парламента и маслихатах боролись как партии, так и самовыдвиженцы.

«Это стало возможным впервые за многие десятки лет и придало прошедшим выборам особый интерес и остроту. Кроме того, в ходе реформ значительно упростились требования к регистрации политических партий. Как результат - в выборах получили возможность участвовать новые партии, впервые вышедшие на пространство электоральной борьбы», - считают в партии.

Также подчеркивается, что как для партий, так и самовыдвиженцев были созданы все необходимые возможности для агитации и работы с электоратом.

«Народная партия Казахстана уверена в поддержке электората и готова к совместной конструктивной работе с другими партиями и самовыдвиженцами в новом составе Мажилиса и маслихатов», - заявили в НПК.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

Сегодня в ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов.