Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Завершился важнейший этап в истории страны - заявление НПК об итогах выборов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2023, 23:24
Завершился важнейший этап в истории страны - заявление НПК об итогах выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана обратилась к казахстанцам после подведения итогов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт партии.

«Завершился важнейший этап в истории нашей страны. Прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней по новой смешанной системе. кампания прошла в условиях беспрецедентно высокой политической конкуренции, которая стала возможной благодаря последовательным реформам Главы государства. Прошедшие выборы дали возможность для удовлетворения политических амбиций широкому кругу активных граждан», - отметили в НПК.

По мнению партии, важнейшая особенность прошедшей кампании в том, что за места в Мажилисе Парламента и маслихатах боролись как партии, так и самовыдвиженцы.

«Это стало возможным впервые за многие десятки лет и придало прошедшим выборам особый интерес и остроту. Кроме того, в ходе реформ значительно упростились требования к регистрации политических партий. Как результат - в выборах получили возможность участвовать новые партии, впервые вышедшие на пространство электоральной борьбы», - считают в партии.

Также подчеркивается, что как для партий, так и самовыдвиженцев были созданы все необходимые возможности для агитации и работы с электоратом.

«Народная партия Казахстана уверена в поддержке электората и готова к совместной конструктивной работе с другими партиями и самовыдвиженцами в новом составе Мажилиса и маслихатов», - заявили в НПК.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

Сегодня в ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов.


Выборы   Политические партии   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции