Завершился третий этап отбора в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах третьего этапа отбора в Президентский молодежный кадровый резерв сообщил заместитель Председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В настоящее время перед Агентством стоит задача - реализация поручения Главы государства по формированию Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР). На данный момент проведены три этапа отбора: прием документов, вербальное и числовое тестирования и их верификация, решение ситуационных задач. Решение ситуационных задач – это оценка видения кандидатов на решение реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач. Данный этап проведен с 12 октября по 17 октября т.г. По итогам второго этапа к 3 этапу – к решению ситуационных задач допущены 514 человек.

По итогам третьего этапа в 4 этап прошли 235 кандидатов, который стартует 25 октября т.г. « - заявил Марат Дауешов.

Четвертый этап – это оценка компетенций, который состоит из 2 блоков: ассессмент-центр и интервью по компетенциям.

Ассессмент-центр направлен на выявление и оценку у кандидатов компетенций, таких как стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство, убедительность, через набор поведенческих индикаторов. Данный блок будет проведен в офлайн-формате.

Интервью по компетенциям будет проведено с привлечением профессиональных HR-менеджеров Республики Казахстан в онлайн-формате. Целью данного блока оценки является выявление внутренней мотивации кандидатов и компетенций, определяющих их ценностные ориентиры.

Напомним, в соответствии с поручением Главы государства Агентство по делам государственной службы в 2021 году осуществляет второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, первый отбор состоялся в 2019 году.

По итогам отбора этого года будут включены в резерв 50 кандидатов. Цель Президентского молодежного кадрового резерва - выявление молодых талантов, руководствующихся общественными и государственными интересами.