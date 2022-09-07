Завершился Tartyl Fest - победителей заключительного этапа определили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана завершился спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике. Таким образом, определены победители Tartyl Fest со всех регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Нур-Султан является последним - 20-ым по счету городом, где прошел турнир. Сегодняшний фестиваль состоялся возле сцены на территории EXPO. Жители Нур-Султана активно приняли участие в соревновании, зарегистрированы около 650 участников. Возраст самого старшего участника составил 81 год.

Рекорд во время состязаний так и не удалось побить астанчанам. Максимальное количество подтягиваний в Нур-Султане составило 38.

Последний рекорд Tartyl Fest составляет 50 подтягиваний, который установил Евгений Нам. Рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

Ранее сообщалось , что в открытии турнира приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, руководитель фонда поддержки «Дара» Нурлан Коянбаев, известный спортсмен Дамир Муминов, амбассадор проекта, общественный деятель Айтым Жакупов.

Победителями Tartyl Fest в столице стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Арлан Сагат - 14 лет, 38 кг - 28 раз

2 место - Рамазанов Расул - 13 лет, 51 кг - 23 (21) раза

3 место - Ким Евгений - 13 лет, 45 кг - 23 (не явка) раза

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Ещенко Данил - 17 лет, 57 кг - 30 раз

2 место - Тимофеев Артем - 16 лет, 57 кг - 28 раз

3 место - Дамиров Дидар - 17 лет, 57 кг - 27 раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Сейтжан Талгатжан - 17 лет, 76 кг - 28 раз

2 место - Акимжанов Семяджан - 17 лет, 71 кг - 23 раза

3 место - Канафин Искандэр - 17 лет, 70 кг - 22 раза

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Əлімхан Арай - 27 лет, 61 кг - 38 раз

2 место - Студентұлы Тоқтар - 21 год, 58 кг - 35 (34) раз

3 место - Екпендиев Еламан - 25 лет, 62 кг - 35 (33) раз

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Береханов Ислам - 27 лет, 72 кг - 35 раз

2 место - Свириденко Виктор - 29 лет, 65 кг - 34 раза

3 место - Никитин Илья - 28 лет, 71 кг - 33 раза

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Абдрахманов Диас - 26 лет, 80 кг - 34 раза

2 место - Аманжол Байбек - 23 года, 81 кг - 32 раза

3 место - Тургын Султан - 26 лет, 83 кг - 31 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Тургинбаев Жандос - 32 года, 59 кг - 36 раз

2 место - Дощанов Махамбет - 45 лет, 57 кг - 33 раза

3 место - Кайрбаев Рауан - 38 лет, 58 кг - 32 раза

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Кеукенов Ерлан - 32 года, 84 кг - 26 раз

2 место - Барановский Артем - 30 лет, 82 кг - 25 (30) раз

3 место - Каракатов Нуржан - 38 лет, 83 кг - 25 (26) раз

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Нохрин Александр - 31 год, 93 кг - 31 раз

2 место - Мекеев Ермек - 33 года, 90 кг - 25 (24) раз

3 место -Абилов Дияр - 30 лет, 92 кг - 25 (21) раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.

Фестиваль проходил с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могли участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе определены 27 победителей.

Теперь победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане.

Ранее стало известно, что гранд-финал в столице состоится в октябре. Точную дату объявят позже.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout, который состоится в Финляндии.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер.