Завершился Tartyl Fest - победителей заключительного этапа определили в столице
Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.
Нур-Султан является последним - 20-ым по счету городом, где прошел турнир. Сегодняшний фестиваль состоялся возле сцены на территории EXPO. Жители Нур-Султана активно приняли участие в соревновании, зарегистрированы около 650 участников. Возраст самого старшего участника составил 81 год.
Рекорд во время состязаний так и не удалось побить астанчанам. Максимальное количество подтягиваний в Нур-Султане составило 38.
Последний рекорд Tartyl Fest составляет 50 подтягиваний, который установил Евгений Нам. Рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.
Ранее сообщалось , что в открытии турнира приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, руководитель фонда поддержки «Дара» Нурлан Коянбаев, известный спортсмен Дамир Муминов, амбассадор проекта, общественный деятель Айтым Жакупов.
Победителями Tartyl Fest в столице стали следующие участники:
До 18 лет (до 55 кг):
1 место - Арлан Сагат - 14 лет, 38 кг - 28 раз
2 место - Рамазанов Расул - 13 лет, 51 кг - 23 (21) раза
3 место - Ким Евгений - 13 лет, 45 кг - 23 (не явка) раза
До 18 лет (55-70 кг):
1 место - Ещенко Данил - 17 лет, 57 кг - 30 раз
2 место - Тимофеев Артем - 16 лет, 57 кг - 28 раз
3 место - Дамиров Дидар - 17 лет, 57 кг - 27 раз.
До 18 лет (от 70 кг):
1 место - Сейтжан Талгатжан - 17 лет, 76 кг - 28 раз
2 место - Акимжанов Семяджан - 17 лет, 71 кг - 23 раза
3 место - Канафин Искандэр - 17 лет, 70 кг - 22 раза
18-30 лет (до 65 кг):
1 место - Əлімхан Арай - 27 лет, 61 кг - 38 раз
2 место - Студентұлы Тоқтар - 21 год, 58 кг - 35 (34) раз
3 место - Екпендиев Еламан - 25 лет, 62 кг - 35 (33) раз
18-30 лет ( 65-80 кг):
1 место - Береханов Ислам - 27 лет, 72 кг - 35 раз
2 место - Свириденко Виктор - 29 лет, 65 кг - 34 раза
3 место - Никитин Илья - 28 лет, 71 кг - 33 раза
18-30 лет (от 80 кг):
1 место - Абдрахманов Диас - 26 лет, 80 кг - 34 раза
2 место - Аманжол Байбек - 23 года, 81 кг - 32 раза
3 место - Тургын Султан - 26 лет, 83 кг - 31 раз
От 30 лет (до 80 кг):
1 место - Тургинбаев Жандос - 32 года, 59 кг - 36 раз
2 место - Дощанов Махамбет - 45 лет, 57 кг - 33 раза
3 место - Кайрбаев Рауан - 38 лет, 58 кг - 32 раза
От 30 лет (80-90 кг):
1 место - Кеукенов Ерлан - 32 года, 84 кг - 26 раз
2 место - Барановский Артем - 30 лет, 82 кг - 25 (30) раз
3 место - Каракатов Нуржан - 38 лет, 83 кг - 25 (26) раз
От 30 лет (От 90 кг):
1 место - Нохрин Александр - 31 год, 93 кг - 31 раз
2 место - Мекеев Ермек - 33 года, 90 кг - 25 (24) раз
3 место -Абилов Дияр - 30 лет, 92 кг - 25 (21) раз
За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.
Фестиваль проходил с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могли участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе определены 27 победителей.
Теперь победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане.
Ранее стало известно, что гранд-финал в столице состоится в октябре. Точную дату объявят позже.
Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout, который состоится в Финляндии.
В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер.