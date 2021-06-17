Завершился прием заявок Национального конкурса «Мерейлі отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах страны завершился прием заявок для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Количество поданных заявок показал, что продвижение семейных ценностей очень востребованы, и пользуются популярностью среди казахстанцев.

Стоит отметить, в этом году, в рамках новых правил, заявки на участие в «Мерейлі отбасы» подавали не только сами семьи, но и организации образования, здравоохранения, культуры, трудовые коллективы, промышленные предприятия, НПО и другие юридические лица.

Благодаря введенным изменениям в региональные комиссии всего поступило 2768 заявок, из них от семей 1692, от юридических лиц – 1076.

Наибольшее количество заявок в Алматинской (454), Восточно-Казахстанской (232) и Карагандинской (223) областях.

Звание лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено в сентябре в преддверии Дня семьи 17 лучшим семьям со всех регионов Казахстана.

Раньше на республиканском уровне побеждала только одна семья. С текущего года всем 17 семьям, ставшим победителями на региональном уровне, будут присвоены звания лауреатов конкурса и присуждены равные награды.

Кроме того, с этого года в состав комиссии по подаче заявок на участие в конкурсе, награждению по результатам конкурса, определению итогов конкурса вошли не только представители гражданского общества, но и бывшие победители конкурса; внесены договорные изменения по новой балльной системе определения и оценки победителей.

Напомним, Национальный конкурс учрежден Елбасы Н.А.Назарбаевым в декабре 2013 года. За это время в «Мерейлі отбасы» приняли участие более 15 тысяч семей.