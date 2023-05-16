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Завершился прием заявок на конкурс «Лучший роман о Казахстане»

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 16:25
Завершился прием заявок на конкурс «Лучший роман о Казахстане»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершился прием заявок на конкурс «Лучший роман о Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в сентябре начался прием заявок на литературную премию «Меценат.кз». В этом году наши кандасы, проживающие за рубежом, получили возможность принять участие в конкурсе. На русском языке смогут предоставить свой труд только казахстанские авторы. Таким образом, на второй сезон литературного конкурса «Лучший роман о Казахстане» зарегистрировано 103 человек, 58 романов», - говорится в сообщении организаторов.

Отметим, что роман, признанный лучшим, пожизненно будет получать премию в размере 500 долларов США. Победителя определят только путем голосования читателей.

Основные принципы литературного конкурса:

- быть полностью независимым от государственного бюджета.

- отказаться от судей, которые создают открытый и скрытый конфликт интересов, вместо этого нужно определить победителя путем голосования.

Главная цель проекта «Mecenat.kz» - развитие казахстанской художественной литературы, повышение мотивации читателей и профессионального уровня писателей, а также оказание поддержки для выхода их произведений на мировой книжный рынок.


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