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Завершился прием документов на соискание Государственной молодежной премии «Дарын»

13 Августа 2021 10:31
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Завершился прием документов на соискание Государственной молодежной премии «Дарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился прием документов на соискание Государственной молодежной премии «Дарын». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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20 мая 2021 года Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявило конкурс на соискание Государственной молодежной премии «Дарын».

Документы соискателей принимались до 10 августа 2021 года Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан.

10 августа 2021 года завершился прием документов соискателей премии «Дарын», было принято 237 заявок (в 2020 году – 160 заявок).

Количество заявок по номинациям выглядит следующим образом: «Наука» - 55, «Эстрада» - 9, «Классическая музыка» - 18, «Народное творчество» - 21, «Дизайн и изобразительное искусство» - 7, «Театр и кино» - 47, «Спорт» - 22, «Литература» - 18, «Журналистика» - 7, «Общественная деятельность» - 33.

Напоминаем, что государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежное вознаграждение.

Церемония награждения лауреатов планируется ко Дню Независимости Республики Казахстан.


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#Правительство РК   #Общество   #Молодежь  
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