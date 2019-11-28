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Завершился первый тайм матча «Астана» — «Манчестер Юнайтед»
28 Ноября 2019 22:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит матч пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «Астана» принимает английский «Манчестер Юнайтед», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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После первого тайма «МЮ» впереди — 1:0. На 10-й минуте с передачи Люка Шоу отличился Джесси Лингард. «Астана» вышла на эту игру в таком составе: Эрич, Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Постников, Муртазаев, Шомко, Хижниченко.
Перед этим матчем положение команд в группе L было таким: «Манчестер Юнайтед» — 10 очков, «АЗ Алкмар» — 8, «Партизан» — 4, «Астана» — 0. Первый матч «Астаны» и «МЮ» в группе, который состоялся в первом туре в Манчестере, закончился победой англичан — 1:0. Тогда единственный гол в матче на 73-й минуте забил Мейсон Гринвуд.
Ключевые слова: Спорт,
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