Завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики при Сенате Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики. Идею о ее создании, озвученную членами Клуба молодых экспертов при Сенате, поддержал Председатель Палаты Маулен Ашимбаев. За два месяца слушатели Школы аналитики прошли интенсивный курс по совершенствованию навыков подготовки аналитических материалов и сегодня представили свои финальные командные проекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

По аналогии с первым потоком Школы аналитики, этот восьминедельный курс состоял из теоретических и практических блоков. В качестве лекторов и тренеров были приглашены известные казахстанские и зарубежные эксперты. Они рассказывали о различных аналитических методах и подходах, проводили мастер-классы и тренинги. Особенностью проекта стало проведение обучения на казахском, русском и английском языках.

Выступая в рамках заключительного дня Школы, Маулен Ашимбаев отметил важность усиления аналитических подходов и подвел итоги командных проектов. Шестьдесят прошедших отбор участников Школы были распределены по десяти командам, каждая из которых взяла тему, посвященную одному из аспектов региональной проблематики.

«Вторая Школа аналитики посвящена проблемам и перспективам регионального развития Казахстана. В рамках курса проведено 32 часа лекций, мастер-классов и тренингов. Перед слушателями выступили известные зарубежные и казахстанские аналитики, ученые, эксперты. Хотелось бы пожелать вам всем успехов и выразить надежду, что наш проект станет важной вехой в вашем профессиональном и личностном развитии», – отметил Председатель Палаты.

Он также подчеркнул, что работа Школы аналитики будет продолжена в различных форматах, а ее участники будут привлекаться к законотворческой работе и проектам, реализуемым Сенатом Парламента.

В заключительный день обучения тренинг для ее слушателей в формате ток-шоу провели журналист Ерболат Мухамеджан и политолог Газиз Абишев. Участники проекта смогли применить на практике дискуссионные методы в аналитике и навыки публичного выступления.

Отметим, что видеоверсии лекций второй Школы аналитики будут опубликованы на официальном YouTube-канале Школы аналитики.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК