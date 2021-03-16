Завершился чемпионат РК по тяжелой атлетике для девушек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятый соревновательный день свое выступление завершили девушки. В категории до 87 килограммов уверенную победу праздновала представительница Алматы – Раушан Мешитханова (107+125). 39 килограмм разделяли ее между ближайшей соперницей из Кызылординской области Кипшакбай Динарой (83+110). Тройку лидеров замкнула Ахметова Мира (78+111). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тяжелой атлетики.

Айзада Муптилда (114+148) в очередной раз стала лидером категории свыше 87 килограммов. «Серебро» осталось за воспитанницей Карагандинской области Любовью Ковальчук (113+142). Сансызбаева Айсамал (109+144) стала третьей.

В категории до 89 килограмм среди мужчин основная борьба шла между Михаилом Макеевым и Султаном Мейрам. В «рывке» спортсмены показали одинаковый результат – 145 килограмма. Во втором упражнении Султану не удалось реализовать первый подход, что и предопределило исход соревнования. На 2 килограмма Михаил вырвался вперед и стал победителем в этой категории.

Мужчины до 89 килограмма:

I место: Макеев Михаил – 328 (145+183)

II место: Мейрам Султан – 326 (145+181)

III место: Жаканша Арыстанбек – 313 (143+170)