НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 - 29 мая 2021 года на игровой платформе Tornelo завершился Азиатский открытый континентальный чемпионат по гибридным шахматам, призовой фонд которого составил 16 000 долларов США. Восемь лучших участников континентального чемпионата получают право на участие в Кубке мира 2021 года, передает МИА «Казинформ».

В течение девяти дней 82 шахматиста Азиатского континента боролись за право участия в Кубке мира 2021 года.

Нашу страну представляли 6 титулованных шахматистов: IM Бибисара Асаубаева, WGM Гульмира Даулетова, Айтуар Жукенов, IM Арыстанбек Уразаев, WIM Назерке Нургали и WIM Асель Серикбай. Турнир проходил под мониторингом главного арбитра IA Каусар Бауыржан и технического арбитра FA Айнур Оспановой, а также иностранного арбитра посредством видеоконференции.

Гибридные шахматы – соревнование, когда игроки турнира контролируются арбитром во время игры онлайн. По итогам турнира семь лучших участников континентального чемпионата получат право на участие в Кубке мира 2021 года.

Партнер мероприятия - авиакомпания «Эйр Астана».