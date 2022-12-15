Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Сената

15 Декабря 2022, 16:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября и продлилось 16 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента. Таким образом, конкурентность составляет более, чем 6 человек на одно депутатское место», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров во время заседания.

По его словам, в разрезе регионов наибольшее количество кандидатур выдвинуто в Абайской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях – по 8 кандидатов, в Астане и Алматы – по 10 кандидатов. Наименьшее количество претендентов – по 5 – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. В городе Шымкенте – 6 кандидатов.

«Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы – 127. Точнее все 130 подавали заявления самостоятельно, при этом три кандидата позже были поддержаны маслихатами. Средний возраст кандидатов – 50,5 лет. Самому молодому – 30 лет в Актюбинской области, наибольший возраст – 74 года в Западно-Казахстанской области. Четверть выдвинувшихся кандидатов – женщины, 33 человека из 130», - уточнил спикер.

Он отметил, что работа с документами будет продолжена до 24 декабря. В настоящее время идет период дальнейшего установления соответствия и регистрации кандидатов, либо отказа в регистрации. В соответствии с законом «О выборах в РК», процедуру по приему документов от кандидатов, установлению соответствия и регистрации кандидатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии. На сегодняшний день избирательными комиссиями зарегистрировано уже 49 кандидатов.

«Конкурентность есть во всех регионах. Итоги регистрации кандидатов в депутаты Сената будут рассмотрены на нашем отдельном заседании в соответствии с календарным планом», - заключил Константин Петров.

Ранее сообщалось, что депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет. При регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК избирательные комиссии Казахстана будут проверять наличие ряда документов. Избирательный взнос для кандидатов в депутаты Сената Парламента РК составит 900 тысяч тенге.