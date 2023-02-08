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Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов

8 Февраля 2023, 18:34
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 февраля в 18-00 часов по местному времени в каждом регионе страны завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 8 февраля 2023 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:

1. общественное объединение «Народная партия Казахстана»;

2. общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;

3. республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;

4. общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ»;

5. общественное объединение «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

6. общественное объединение «Партия «AMANAT»;

7. общественное объединение «Партия «Respublica».

Регистрация кандидатов продлится по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов».

Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.


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