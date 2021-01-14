Завершилось расследование по делу экс-главы «СК-Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В скором времени дело бывшего главы «СК-Фармация» будет направлено в суд. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследование окончено. Идет ознакомление. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Суд определит, что ему грозит. Адвокаты сейчас ряд своих вопросов ставят, на которые все равно будет отвечать. Но самое главное, что ознакомление будет завершено в ближайшее время и дело направят в суд», - ответил Алик Шпекбаев на вопрос журналистов.

По его словам, экс-главу «СК-Фармация» раньше обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, а сейчас - по статье о халатности.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось о том, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был заключен под стражу.

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшими тяжкие последствия», - сообщил тогда следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.