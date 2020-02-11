Завершилось расследование гибели рабочего на ТЭЦ-2 в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О том, чем завершилось расследование по факту гибели рабочего на Петропавловской ТЭЦ-2 в январе этого года, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в управлении государственной инспекции труда.

Итогом проведенного расследования стала передача дел в правоохранительные органы, которые должны определить вину действующих лиц. Машинист, получивший на рабочем месте ожоги 80% тела, скончался в ожоговом центре Омска.

Главный специалист отдела контроля безопасности и охраны труда, председатель комиссии, проводившей расследование, Гульнара Мурзаканова рассказала, что расследование длилось десять дней.

Как выяснилось, в тот злополучный день при передаче смены было обнаружено, что оборван приводной ремень шнекового шлакоуловителя. Поскольку ремень был оборван, шнек остановился. Шлак накопился. Начальник смены направил слесаря и работника, который обслуживает этот участок. Работник с помощью шланга через специальное отверстие смыл шлак.

«Смена, которая заступала, приходит на рабочие места. Те, кто должен был передать смену, в том числе пострадавший, спустились вниз. Но вниз старший машинист позвал для наведения порядка только двоих: помощника и работника. Пострадавший машинист 8-го котла и машинист 10-го котла тоже спустились, хотя их старший машинист не приглашал. Пострадавший подошел к оборудованию и предложил открыть большой люк. Машинист-обходчик, обслуживающий этот участок, его не остановил, сказал «открывай» и отошел в сторону», - рассказала Г. Мурзаканова.

Ожоги погибший машинист получил как раз в результате выброса горящего шлака.

«Они спустились туда, потому что на их рабочие места пришли сменщики. Бесконтрольность была. Он не должен был там находиться, не должен был открывать люк – это нарушение технологического процесса. Обслуживающий персонал этого участка знал, что открывать нельзя. Все они говорят, что не знают, зачем он открыл люк. Может быть, хотел убедиться, что шлак смыт. Но для этого есть смотровое окно. Тем более, что котел работал в нормальном режиме», - сообщила Г. Мурзаканова.

Комиссия может только определить причины произошедшего. Они установлены: «неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой и производственной дисциплины, грубая неосторожность пострадавшего». Теперь правоохранительным органам предстоит определить степень вины начальников смен, машиниста-обходчика и самого погибшего.



